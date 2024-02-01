В ЕС назвали происходящее в Газе шрамом на общей совести

Боррель назвал происходящее в Газе шрамом на общей совести

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что продолжающийся кризис в секторе Газа является шрамом на общей совести. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дипломат назвал ситуацию в Газе шрамом на общей совести и отметил работу Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По его мнению, деятельность БАПОР на фоне расследования причастности его сотрудников к терроризму все равно служит ключевой гуманитарной помощью в Газе.

Ранее сообщалось, что Боррель готовит план урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС. Его инициатива предполагает создание государства в Палестине. К процессу урегулирования конфликта также планируется привлечь арабские страны, США и ООН.