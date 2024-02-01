Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:53, 1 февраля 2024Забота о себе

Секрет японских долгожителей объяснили

Фото: Hitoshi Yamada / Globallookpress.com

Секрет многих японских долгожителей заключается в том, что в их ежедневном рационе содержится много рыбы и морепродуктов, считает специалист по питанию Яна Кацора. Полезность блюд японской кухни она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметила, что блюда японской кухни имеют невысокую калорийность и легко готовятся. Рыба, которая используется почти в каждом рецепте, содержит йод, витамины группы В, цинк, магний и Омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи, волос и ногтей. По словам Кацоры, эти микроэлементы уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и препятствуют развитию атеросклероза и его последствий. Кроме того, рыба и морепродукты богаты белком, который необходим для роста и регенерации тканей, а также для нормализации обмена веществ, добавила специалист по питанию.

Японскую кухню невозможно представить и без риса, и он отличный источник углеводов, которые нужны для восстановления энергии. Также этот продукт содержит белки растительного происхождения и в сочетании с бобовыми дает необходимый аминокислотный профиль, что очень важно для тех, кто не употребляет пищу животного происхождения

Яна Кацораспециалист по питанию

В Японии наряду с рыбой и крупой в рационе обязательно должны присутствовать овощи, продолжила Кацора. Как правило, они должны занимать половину тарелки. Эксперт объяснила, что они являются незаменимым источником витаминов и минеральных веществ, способствуют улучшению перистальтики кишечника и долгому насыщению.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Помимо этого, в японской кухне почти повсеместно используются ферментированные продукты — например, кимчи, мисо и соевый соус. «Соевый соус может подойти не всем из-за высокого содержания соли, которая может спровоцировать временную отечность. А вот кимчи в умеренном количестве можно смело добавлять к приему пищи, так как подобные продукты укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие в целом», — подытожила эксперт.

Ранее доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир рассказали, что большинство долгожителей, которые до глубокой старости сохранили острый ум, имеют несколько общих привычек.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК раскрыл результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. Самолет был сбит американской ракетой

      Sony разорвала миллиардную сделку с индийской компанией из-за активов в России

      Основатель скандального бизнес-клуба в Москве избавится от дома

      Вытекшие из туалета во время полета нечистоты на рейсе в США попали на видео

      Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

      Библиотекаря осудили за сокрытие сведений о подготовке теракта в Петербурге

      В Госдуме отчитали депутата за один элемент одежды

      Стало известно о возможном отречении короля Карла III от престола

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      В России сократился объем выдач одного вида ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше