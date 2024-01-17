Названы способы сохранить молодость мозга до глубокой старости

Исследователь старения Эйлшир назвала активность секретом долголетия

Большинство долгожителей, которые до глубокой старости сохранили острый ум, имеют несколько общих привычек. Об этих особенностях образа жизни рассказали доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир изданию HuffPost.

Эйлшир рассказала, что когда она спрашивала людей старше 85 лет о секрете их долголетия, они называли самые разные вещи. По ее словам, для одних рецептом долгой жизни был бокал пива перед сном, для других отказ от любых пороков, кто-то до глубокой старости вел успешный бизнес, другие много лет были на пенсии. «Я полагаю, что общим знаменателем для всех являлось то, что большинство из них были социально активными или участвовали в постоянной, значимой деятельности», — говорит исследователь старения.

Изучая образ жизни долгожителей, ученые пришли к выводу, что сохранить молодость мозга помогает не только социальная, но и физическая активность. При это Эйлишер уточнила, что речь идет не столько об упражнениях и спорте, сколько о желании двигаться, гулять или чем-то заниматься, например садоводством. Также эксперт назвала эффективным способом оставаться активным в старости — постоянно тренировать ум. По ее мнению, никогда не поздно выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте.

Гефен добавила к этому, что огромное влияние на старение мозга оказывает стресс. Чтобы сократить это воздействие, она посоветовала по возможности избегать ситуаций, которые вызывают тревогу, страх и сильные негативные чувства. По ее мнению, не стоит заниматься делами, которые не приносят удовольствия или чувства удовлетворения.

Ранее автор книги о долголетии «Большая сотня: Новый мир суперстарения» Уильям Дж. Коул рассказал, что женатые мужчины в среднем живут на два года дольше, чем холостяки. Сильнее, чем брак, на продолжительность жизни влияют позитивное отношение к собственному старению и религия, считает писатель.