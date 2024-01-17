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17:35, 17 января 2024Забота о себе

Названы способы сохранить молодость мозга до глубокой старости

Исследователь старения Эйлшир назвала активность секретом долголетия

Фото: Val Vesa / Unsplash

Большинство долгожителей, которые до глубокой старости сохранили острый ум, имеют несколько общих привычек. Об этих особенностях образа жизни рассказали доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир изданию HuffPost.

Эйлшир рассказала, что когда она спрашивала людей старше 85 лет о секрете их долголетия, они называли самые разные вещи. По ее словам, для одних рецептом долгой жизни был бокал пива перед сном, для других отказ от любых пороков, кто-то до глубокой старости вел успешный бизнес, другие много лет были на пенсии. «Я полагаю, что общим знаменателем для всех являлось то, что большинство из них были социально активными или участвовали в постоянной, значимой деятельности», — говорит исследователь старения.

Изучая образ жизни долгожителей, ученые пришли к выводу, что сохранить молодость мозга помогает не только социальная, но и физическая активность. При это Эйлишер уточнила, что речь идет не столько об упражнениях и спорте, сколько о желании двигаться, гулять или чем-то заниматься, например садоводством. Также эксперт назвала эффективным способом оставаться активным в старости — постоянно тренировать ум. По ее мнению, никогда не поздно выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте.

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Гефен добавила к этому, что огромное влияние на старение мозга оказывает стресс. Чтобы сократить это воздействие, она посоветовала по возможности избегать ситуаций, которые вызывают тревогу, страх и сильные негативные чувства. По ее мнению, не стоит заниматься делами, которые не приносят удовольствия или чувства удовлетворения.

Ранее автор книги о долголетии «Большая сотня: Новый мир суперстарения» Уильям Дж. Коул рассказал, что женатые мужчины в среднем живут на два года дольше, чем холостяки. Сильнее, чем брак, на продолжительность жизни влияют позитивное отношение к собственному старению и религия, считает писатель.

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      Екатерина Улитина
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