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10:29, 18 декабря 2023Забота о себе

Мужчинам раскрыли неожиданный секрет долголетия

Фото: Noah Silliman / Unsplash

Женатые мужчины в среднем живут на два года дольше, чем холостяки, уверен писатель, автор книги о долголетии «Большая сотня: Новый мир суперстарения» Уильям Дж. Коул. В интервью Business Insider он раскрыл неожиданные секреты долголетия.

Коул рассказал, что заинтересовался темами старения и продления жизни из-за семейной истории: его мать и бабушка дожили до глубокой старости, а мужчины уходили из жизни намного раньше — отец в 67 лет, а брат в 59. Пытаясь понять причину разницы между мужской и женской продолжительностью жизни, он пришел к выводу, что здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физические нагрузки — это не единственный способ жить дольше.

Брак может быть болезненным, но он способен увеличить продолжительность жизни

Уильям Дж. Коулписатель

Коул отметил, что исследование среди мужчин в возрасте от 65 до 85 лет показало, что холостяки в среднем жили на два года меньше. Сильнее, чем брак, на продолжительность жизни влияют позитивное отношение к собственному старению и религия, считает писатель. По его словам, способность в зрелом возрасте с оптимизмом смотреть в будущее и быть в гармонии с собой продлевает жизнь в среднем на 7,5 лет, вера в бога прибавляет в среднем четыре года.

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Кроме того, как правило, люди из более высокого социального класса живут дольше. На это влияют не только образование и медицинское обеспечение, объяснил писатель, но и уровень хронического стресса. По его словам, высокое эмоциональное напряжение ускоряет старение всех клеток организма.

Ранее главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова назвала причину более короткой продолжительности жизни у мужчин. По ее словам, у мужчин и женщин разными способами накапливается жир в организме, что влияет на работу сердца и сосудов.

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      Екатерина Улитина
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