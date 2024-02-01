Российского школьника задержали за избиение девочки на улице

СК задержал участника избиения школьницы в Щелкове

В Щелково следователи возбудили уголовное дело после избиения 14-летней девочки на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Задержан школьник, участвовавший в драке, рассказал «360» его отец.

По его словам, сын с подругой пошли гулять и встретили знакомую, с которой у них был давний конфликт.

30 января сообщалось, что двое московских школьников подрались из-за спора о Николае II. Они поссорились по дороге домой из-за того, что один из них дал нелестную характеристику последнему правителю России из династии Романовых. Сцепившихся детей разняла прохожая. Позже одному из них врачи диагностировали перелом носа. Выяснилось, что его обидчик состоял на учете за то, что однажды принес в школу игрушечный пистолет.