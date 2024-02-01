Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 1 февраля 2024Силовые структуры

Российского школьника задержали за избиение девочки на улице

СК задержал участника избиения школьницы в Щелкове

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Щелково следователи возбудили уголовное дело после избиения 14-летней девочки на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Задержан школьник, участвовавший в драке, рассказал «360» его отец.

По его словам, сын с подругой пошли гулять и встретили знакомую, с которой у них был давний конфликт.

30 января сообщалось, что двое московских школьников подрались из-за спора о Николае II. Они поссорились по дороге домой из-за того, что один из них дал нелестную характеристику последнему правителю России из династии Романовых. Сцепившихся детей разняла прохожая. Позже одному из них врачи диагностировали перелом носа. Выяснилось, что его обидчик состоял на учете за то, что однажды принес в школу игрушечный пистолет.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Такая работа». Раскрыто содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

      Блогерша раскрыла секреты сбора чемодана в отпуск

      Россиянам назвали самые доступные направления для путешествий зимой

      Захарова заявила о соучастии американцев в крушении Ил-76 из-за Байдена

      В Кремле высказались об отношениях с Арменией после вступления в МУС

      Стоимость угля на главном для России рынке упала до минимума

      Стали известны детали сбора средств кандидатов в президенты США

      В Кремле высказались о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя

      Генсек НАТО назвал помощь Украине выгодной сделкой для США

      18-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше