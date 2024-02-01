Школьный повар попытался втянуть ученика в занятие проституцией в Петербурге

В Петербурге задержали школьного повара, предлагавшего ученику деньги за разврат

В Санкт-Петербурге школьный повар предлагал ученику деньги за непристойности, пытаясь втянуть его в занятия проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 26-летний мужчина намекал ребенку на развратные действия во время переписки и обещал заплатить 30 тысяч рублей за один раз. Его задержали по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего») УК РФ.

Сейчас повар дает признательные показания. Ранее он уже был судим за незаконное создание юридического лица.

25 января суд в Оренбургской области арестовал школьного охранника, развращавшего учениц седьмого класса.