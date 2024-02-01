Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:44, 1 февраля 2024Силовые структуры

Школьный повар попытался втянуть ученика в занятие проституцией в Петербурге

В Петербурге задержали школьного повара, предлагавшего ученику деньги за разврат

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге школьный повар предлагал ученику деньги за непристойности, пытаясь втянуть его в занятия проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 26-летний мужчина намекал ребенку на развратные действия во время переписки и обещал заплатить 30 тысяч рублей за один раз. Его задержали по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего») УК РФ.

Сейчас повар дает признательные показания. Ранее он уже был судим за незаконное создание юридического лица.

25 января суд в Оренбургской области арестовал школьного охранника, развращавшего учениц седьмого класса.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Названа стоимость отдыха на африканском острове с all inclusive для россиян

      Военную базу США в Сирии атаковал беспилотник

      В МИД Израиля рассказали о чувствах после вывоза «Би-2» в страну

      Школьный повар попытался втянуть ученика в занятие проституцией в Петербурге

      Раскрыты подробности ареста россиянки с радужными серьгами

      Нюша показала фигуру в прозрачном платье

      Россиянам пообещали интернет из космоса в 2026 году

      Украинские уклонисты начали маскироваться под диких животных для побега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше