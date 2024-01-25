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17:48, 25 января 2024Силовые структуры

Российского школьного охранника арестовали за развращение подростков

Под Оренбургом арестовали школьного охранника, уличенного в развращении учениц

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Оренбургской области арестовали школьного охранника, которого уличили в развращении учениц седьмого класса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в отношении него также дополнительно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет») УК РФ. Выяснилось, что мужчина приставал еще к одной школьнице.

О произошедшем под Оренбургом стало известно 20 января. Сообщалось, что охранник совершил развратные действия без применения насилия в отношении подростков в женской раздевалке.

Первой потерпевшей оказалась 15-летней ученица, которая живет в специальном центре для несовершеннолетних. Ее безработная мать находится в Люберцах Московской области.

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      Илона Палей
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