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16:20, 20 января 2024Силовые структуры

Российский охранник развратил ученицу в школьной раздевалке и попался

Под Оренбургом охранник стал фигурантом дела за развращение школьницы

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении охранника, который подозревается в развращении 13-летней ученицы в женской раздевалке школы в Оренбургской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчине вменяют статью 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса РФ.

По информации издания, охранник совершил развратные действия без применения насилия в отношении семиклассницы 15 января. Известно, что девочка живет в специальном центре для несовершеннолетних, а ее безработная мать находится в Люберцах. Проводится проверка.

Ранее полиция задержала 32-летнего тренера из Тюмени по подозрению в совращении детей.

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      Олеся Мицкевич
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