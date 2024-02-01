Врач крепко уснул во время операции и не заметил упавших штанов

The Daily Telegraph: в Великобритании анестезиолог уснул во время операции

В Великобритании врач уснул во время хирургической операции. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

61-летний анестезиолог Томас Хербст задремал вскоре после того, как провел наркоз. Сон был настолько крепким, что одному из врачей пришлось приложить усилия для того, чтобы его разбудить.

Проснувшись, Хербст выпил стакан кофе и заплетающимся языком заверил коллег, что готов работать дальше. После операции он, по утверждению очевидцев, с большим трудом заполнил табель и не заметил, что у него упали штаны.

На медицинском трибунале Хербст заявил, что в тот день чувствовал себя усталым, поскольку накануне весь вечер заполнял налоговую декларацию. Первоначально он отверг обвинения, но затем признал, что во время операции все же закрыл глаза. При этом он, по его словам, не спал, а витал в мечтах и «немного храпел».

Хербст уже засыпал на работе в 2020 году. В тот раз врача так и не смогли разбудить, поэтому операцию довел до конца другой анестезиолог. Медицинский трибунал пришел к выводу, что Хербст допустил серьезное профессиональное нарушение, и отстранил его от работы на шесть месяцев.

Ранее британский врач Али Абдаал рассказал, как улучшил свой сон, научился просыпаться хорошо отдохнувшим и оставаться бодрым весь день. Он утверждает, что ему помогли занавески и отказ от кофе после двух часов дня.