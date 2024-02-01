Депутат ГД и соратник Кадырова Делимханов назвал Зеленского представителем ЛГБТ

Владимир Зеленский является трусом, подлецом, наркоманом и представителем ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Так Зеленского описал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

Свое заявление он сделал в контексте принятого Госдумой обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными украинцами на борту.

«Весь цивилизованный мир увидел, что ЛГБТ-шник Зеленский готов пойти на любую подлость и низость, чтобы удержаться у власти и дальше получать западные деньги», — заявил депутат.

Делимханов завершил свой пост словами о том, что Россия «под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и при поддержке (...) главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова» заставит Зеленского ответить за совершенное преступление.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.