Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 1 февраля 2024Бывший СССР

Сотрудников суда в Эстонии проверят из-за «символов СВО» на стенах

В Эстонии сотрудников тартуского суда проверят из-за «символов СВО» на стенах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Городской суд Тарту в Эстонии проводит служебную проверку двух сотрудников, которые в компании постороннего в нерабочее время проникли в учреждение и изрисовали стены символами специальной военной операции, передает Новостной портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.

«Исходя из имеющейся на сегодняшний день информации, есть основания сделать вывод, что похожими на военную символику знаками изрисовал стены непричастный к суду человек, а не находившиеся с ним сотрудники суда», — отметили в пресс-службе тартуского суда.

Судебное учреждение инициировало дисциплинарное производство в отношении сотрудников, а также оповестило об инциденте полицию.

Ранее причиной скандала в Эстонии стали российские флаги на заправках. Волонтер Propastop предложили обозначить опцию выбора русского языка в языковом меню надписью «RUS».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      На Урале под окнами полиции разбили Mersedes

      Четверых россиян задержали по подозрению в похищении 16-летнего подростка

      Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше