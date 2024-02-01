Сотрудников суда в Эстонии проверят из-за «символов СВО» на стенах

В Эстонии сотрудников тартуского суда проверят из-за «символов СВО» на стенах

Городской суд Тарту в Эстонии проводит служебную проверку двух сотрудников, которые в компании постороннего в нерабочее время проникли в учреждение и изрисовали стены символами специальной военной операции, передает Новостной портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.

«Исходя из имеющейся на сегодняшний день информации, есть основания сделать вывод, что похожими на военную символику знаками изрисовал стены непричастный к суду человек, а не находившиеся с ним сотрудники суда», — отметили в пресс-службе тартуского суда.

Судебное учреждение инициировало дисциплинарное производство в отношении сотрудников, а также оповестило об инциденте полицию.

Ранее причиной скандала в Эстонии стали российские флаги на заправках. Волонтер Propastop предложили обозначить опцию выбора русского языка в языковом меню надписью «RUS».