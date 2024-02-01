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18:08, 1 февраля 2024Среда обитания

Справедливость подорожания жилья в России оценили

Риелтор Барсуков: рост цен на недвижимость в России обоснован

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост цен на недвижимость в России в 2024 году обоснован и связан с большой инфляцией. Так справедливость подорожания жилья оценил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Многие говорят, что это льготная ипотека надула пузырь, но я еще в конце 2021 года говорил, что льготная ипотека здесь ни при чем, и есть объективный фактор. Просто большая инфляция, куча лет цены не росли. По сути, можно говорить, что конец 2020 года — это цены 2014-го, добавьте сюда 50 процентов инфляции», — пояснил риелтор.

Эксперт отметил, что только к концу 2020 года цены на жилье в России достигли уровня 2014-го после резкого падения в 2015-м.

Ранее стало известно, что цены на новостройки в Москве за год взлетели на 17,5 процента. Больше всего квадратный метр жилья подорожал в Зеленограде (плюс 35,8 процента, до 252,1 тысячи рублей). Меньше всего рост оказался в центре столицы — на 4,9 процента, до 655,1 тысячи рублей.

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      Нина Ташевская
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