В Москве взлетели цены на новостройки

За год цены на новостройки в столице выросли на 17,5 процента

Средняя стоимость квартир в новостройках в Москве за год взлетела на 17,5 процента, передает «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков «Инком-Недвижимости».

Больше всего квадратный метр жилья вырос в цене в Зеленограде (плюс 35,8 процента, до 252,1 тысячи рублей). Меньше всего рост оказался в центре столицы — на 4,9 процента, до 655,1 тысячи рублей. В январе 2024 года спрос на первичное жилье оказался на 16 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

В исследовании отмечается, что причиной является подорожание льготных ипотечных программ. «В итоге рынок лихорадит из-за споров банков и застройщиков по субсидированию кредитов, а страдают из-за этого потребители», — заявил директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Эксперты считают, что рынок в этом году может упасть на 35 процентов, однако в первой половине 2025 года возможно появление отложенного спроса, если смягчатся условия ипотечного кредитования.

Ранее Кочетков предсказал, что жилье во вторичном сегменте рынка за год может подешеветь на 10 процентов и более. Цены на новостройки сильно не изменятся, считает он.