США нанесли удары по пункту базирования беспилотников хуситов

Центральное командование США сообщило о новых ударах по йеменским хуситам

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударе по пункту базирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Сообщение опубликовано на странице командования в соцсети Twitter.

Командование заявило об обнаружении места дислокации беспилотников, угрожавших судоходству в Красном море. Военные подчеркнули, что нанесли удар с целью самообороны и для защиты торговых судов.

«Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и 10 беспилотникам одностороннего действия», — утверждается в сообщении.

Ранее представители «Ансар Аллах» сообщили об атаке противокорабельными ракетами эсминца Военно-морских сил (ВМС) США USS Gravely. В движении заявили, что подобные атаки будут продолжаться в целях самообороны страны от иностранных попыток интервенции.