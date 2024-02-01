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09:47, 1 февраля 2024Мир

США нанесли удары по пункту базирования беспилотников хуситов

Центральное командование США сообщило о новых ударах по йеменским хуситам

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударе по пункту базирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Сообщение опубликовано на странице командования в соцсети Twitter.

Командование заявило об обнаружении места дислокации беспилотников, угрожавших судоходству в Красном море. Военные подчеркнули, что нанесли удар с целью самообороны и для защиты торговых судов.

«Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и 10 беспилотникам одностороннего действия», — утверждается в сообщении.

Ранее представители «Ансар Аллах» сообщили об атаке противокорабельными ракетами эсминца Военно-морских сил (ВМС) США USS Gravely. В движении заявили, что подобные атаки будут продолжаться в целях самообороны страны от иностранных попыток интервенции.

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      Юрий Леонов
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