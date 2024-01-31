Хуситы атаковали американский эсминец в Красном море

Reuter: хуситы атаковали ракетами эсминец ВМС США USS Gravely в Красном море

Хуситы атаковали противокорабельными ракетами эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Gravely, подобные атаки будут продолжаться в целях самообороны страны от иностранных попыток интервенции. С подобным заявлением выступили представители движения «Ансар Аллах», сообщает Reuters.

При этом вчера вечером Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в акватории Красного моря была сбила противокорабельная ракета, выпущенная со стороны Йемена, о каких-либо повреждениях не сообщалось.

Ранее йеменские шиитские ополченцы-хуситы заявили о ракетной атаке на корабль Военно-морских сил США Lewis B. Puller. «В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе», — отметил представитель хуситов Яхья Сариа.