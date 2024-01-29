Хуситы заявили о ракетной атаке на корабль ВМС США

Хуситы заявили о ракетной атаке на корабль ВМС США Lewis B. Puller

Йеменские шиитские ополченцы-хуситы заявили о ракетной атаке на корабль Военно-морских сил (ВМС) США Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем канале в Telegram.

«В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе», — отметил представитель хуситов.

По его мнению, в задачи судна входило снабжение сил американских сил, участвующих в ударах по Йемену.

Ранее Центральное командование Вооруженных США (CENTCOM) заявило о срыве пуска хуситами противокорабельной ракеты.