США сорвали пуск противокорабельной ракеты хуситов

США уничтожили противокорабельную ракету хуситов на стартовой позиции в Йемене

Военные США нанесли удар по пусковой установке противокорабельной ракеты хуситов на территории Йемена. Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование Вооруженных США (CENTCOM).

Удар был нанесен ночью 27 января. В командовании уточнили, что нацеленная в сторону Красного моря ракета была готова к запуску. Поскольку она угрожала гражданским судам, было принято решение еще превентивно уничтожить в целях самообороны, добавили в CENTCOM.

Ранее 27 января сообщалось, что нефтяной танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море. В результате ЧП никто не пострадал.