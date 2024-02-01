Стали известны детали сбора средств кандидатов в президенты США

Politico: Трамп и Байден собрали миллионы долларов для предвыборной кампании

Экс-президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден собрали десятки миллионов долларов для предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщает газета Politico.

«Байден вступил в [2024] год с более чем 117 миллионами долларов наличными, даже несмотря на то, что за последние три месяца 2023 года он потратил больше, чем за первые девять месяцев вместе взятых. (...) Объединенный комитет Трампа по сбору средств заработал колоссальные 75 миллионов долларов во второй половине года», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что сборы Байдена значительно уступают общему объему денег, которые Трамп задействовал во время предвыборной кампании 2020 года (около 175 миллионов долларов). Кроме того, большая часть потраченных избирательным штабом Байдена средств на рекламу не дала успеха во многих штатах, так как там продолжает лидировать Трамп. Однако самому республиканскому кандидату приходится тратить значимые суммы на погашение судебных разбирательств.

Ранее стало известно об увеличивающемся гендерном разрыве сторонников Трампа и Байдена. Большая часть респондентов-женщин заявили о поддержке действующего президента, в то время как поддержка кандидата-республиканца среди мужчин резко выросла.