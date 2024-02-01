Стало известно о подготовке визита президента Венесуэлы в Россию

Посол РФ в Венесуэле Мелик-Багдасаров: идет работа над визитом президента Мадуро

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается, в том числе его подготовка обсуждалась в ходе встречи с главой венесуэльского МИД Иваном Хилем Пинто. Об этом заявил посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

«В настоящее время ведется кропотливая работа по подбору дат российско-венесуэльской встречи на высшем уровне, что позволит провести визит президента Мадуро в Россию в приемлемые для обеих сторон сроки. Президент Венесуэлы настроен посетить нашу страну», — отметил дипломат.

Мелик-Багдасаров также добавил, что в преддверии визита Мадуро венесуэльская делегация также примет участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными проявлениями колониализма, который состоится в феврале.

Ранее Мадуро анонсировал, что в скором времени посетит Россию. В частности, он заявил о планах посетить Санкт-Петербург.