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06:23, 30 января 2024Мир

Президент Венесуэлы анонсировал визит в Россию

Глава Венесуэлы Мадуро заявил, что в скором времени приедет в Санкт-Петербург
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию в скором времени. Об этом он сообщил в в эфире программы «С Мадуро+», передает РИА Новости.

Глава государства рассказал о планах посетить Санкт-Петербург. «Это красивейший город. Мы скоро будем там», — заявил он. Однако точную дату поездки и ее цель Мадуро не уточнил.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в визите президента Венесуэлы в Россию есть потребность. По его словам, его поездка прорабатывается сторонами.

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      Марина Совина
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