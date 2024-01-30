Президент Венесуэлы анонсировал визит в Россию

Глава Венесуэлы Мадуро заявил, что в скором времени приедет в Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию в скором времени. Об этом он сообщил в в эфире программы «С Мадуро+», передает РИА Новости.

Глава государства рассказал о планах посетить Санкт-Петербург. «Это красивейший город. Мы скоро будем там», — заявил он. Однако точную дату поездки и ее цель Мадуро не уточнил.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в визите президента Венесуэлы в Россию есть потребность. По его словам, его поездка прорабатывается сторонами.