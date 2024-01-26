Песков заявил о потребности в визите Мадуро в Россию

Песков: визит Мадуро в Россию прорабатывается, в нем есть потребность

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Песков сообщил о предстоящем визите и обратил внимание на партнерство Москвы и Каракаса.

«Визит действительно прорабатывается, в нем есть потребность», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что точных дат визита на данный момент нет, но Кремль обязательно о них своевременно сообщит.

Ранее Мадуро выразил надежду на вступление страны в группу БРИКС в качестве постоянного члена на следующем саммите в 2024 году. Он напомнил, что на саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера.