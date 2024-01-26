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12:58, 26 января 2024Мир

Песков заявил о потребности в визите Мадуро в Россию

Песков: визит Мадуро в Россию прорабатывается, в нем есть потребность
СюжетСаммит БРИКС
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Песков сообщил о предстоящем визите и обратил внимание на партнерство Москвы и Каракаса.

«Визит действительно прорабатывается, в нем есть потребность», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что точных дат визита на данный момент нет, но Кремль обязательно о них своевременно сообщит.

Ранее Мадуро выразил надежду на вступление страны в группу БРИКС в качестве постоянного члена на следующем саммите в 2024 году. Он напомнил, что на саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера.

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      Юрий Леонов
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