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02:41, 2 января 2024Мир

Мадуро высказался о вступлении Венесуэлы в БРИКС

Мадуро выразил надежду на вступление Венесуэлы в БРИКС в 2024 году
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на вступление страны в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на следующем саммите в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde diplomatique.

Он напомнил, что на саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера. «И я надеюсь, что на следующем саммите в России Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена», — высказался политик. Он назвал БРИКС будущим человечества.

В октябре заместитель главы министерства иностранных дел страны по делам Северной Америки Карлос Рон рассказал, что Венесуэла планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения. Отвечая на вопрос о возможности приема в союз в 2024 году, когда председателем будет Россия, он отметил, что не знает, как будут разворачиваться события.

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      Марина Совина
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