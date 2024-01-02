Мадуро высказался о вступлении Венесуэлы в БРИКС

Мадуро выразил надежду на вступление Венесуэлы в БРИКС в 2024 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на вступление страны в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на следующем саммите в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde diplomatique.

Он напомнил, что на саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера. «И я надеюсь, что на следующем саммите в России Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена», — высказался политик. Он назвал БРИКС будущим человечества.

В октябре заместитель главы министерства иностранных дел страны по делам Северной Америки Карлос Рон рассказал, что Венесуэла планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения. Отвечая на вопрос о возможности приема в союз в 2024 году, когда председателем будет Россия, он отметил, что не знает, как будут разворачиваться события.