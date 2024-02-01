Стало известно о таинственной судьбе импортных яиц в России

«Известия»: импортные яйца так и не попали в торговые сети в России

Импортные яйца, скорее всего, так и не попали в торговые сети в России. О таинственной судьбе продукции пишут «Известия».

С большей долей вероятности иностранные куриные яйца были отправлены в переработку — например, для кондитерской отрасли.

Как рассказали «Известиям» эксперты, торговым сетям невыгодно заключать долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками, поэтому импортным яйцам на полках магазинов просто неоткуда взяться. Фактические поставки из других стран никак не повлияли на стабилизацию цен яиц в России. Представители бизнеса считают, что стабилизировать цены на этот товар удалось за счет принятия мер на внутреннем рынке, пишут «Известия».

С 1 января в России обнулили ввозную пошлину на яйца. Введение такой меры объясняли попыткой стабилизировать рынок.

14 декабря в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» главе государства был задан вопрос о росте цен на яйца и куриное мясо. Президент пообещал, что ситуация будет улучшаться, а причиной резкого подорожания является сбой в работе правительства. «Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — заявил тогда Путин.