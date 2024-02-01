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14:03, 1 февраля 2024Мир

Стало известно о тайной шпионской операции США против президента Венесуэлы

AP: CША провели тайную шпионскую операцию против президента Венесуэлы Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) провело в Венесуэле тайную шпионскую операцию, направленную против президента страны Николаса Мадуро. Об этом стало известно Associated Press (AP).

Суть операции состояла в отправке из США в Венесуэлу агентов под прикрытием, чтобы собирать доказательства о причастности к незаконному обороту наркотиков местных чиновников, в том числе Мадуро, а затем возбуждать против них уголовные дела. «Необходимо провести эту операцию в одностороннем порядке и без уведомления венесуэльских чиновников», — говорится в рассекреченном документе DEA.

Отмечается, что в международном праве не существует механизма, позволяющего привлечь США к ответственности за эту ситуацию, однако она крайне плохо отразится на отношениях страны с правительством Венесуэлы. «Мы не занимаемся соблюдением законов других стран, когда в этих странах действуют режимы-изгои и на карту поставлены жизни американских детей», — прокомментировал ситуацию бывший сотрудник DEA Уэс Табор.

Ранее в Венесуэле арестовали 32 оппозиционера из-за их связи с заговором против Мадуро при помощи США.

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      Лина Пивоварова
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