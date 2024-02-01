Ставший мемом из-за танца россиянин разбогател и бросил работу

Герой мема «Гигабайт» Арабов разбогател благодаря популярности в интернете

Свадебный ведущий, певец и музыкант Шамиль Арабов из Дагестана, ставший популярным в интернете из-за своего танца и получивший в мемах прозвище Гигабайт, разбогател и бросил работу. Об этом стало известно SHOT.

По данным издания, благодаря тому, что видео с ним широко распространилось в соцсетях, 23-летний россиянин стал хорошо зарабатывать на рекламе. «[Арабов] рассказал, что теперь никаких больше вечеринок — на праздниках выступать завязал, легендарный танец на заказ не танцует», — говорится в публикации.

Уточняется, что, до того как стать героем мема, Арабов зарабатывал порядка 10-20 тысяч рублей за свадьбу.

Оригинальный ролик с танцем Арабова был опубликован на YouTube в 2018 году. В нем молодой человек танцует на свадьбе вместе с другими гостями. Видео широко распространилось в соцсетях в январе 2024 года, многие пользователи начали иронизировать над движениями Арабова, которые показались им забавными. Мем с ним назвали «Гигабайт» или же «Гигабайт танцует».

Ранее сообщалось, что в соцсети X стал популярным кадр с героем мема «Борщ с капустой, но не красный» Никитой Литвинковым. Многие пользователи заявили, что то, как внешность Литвинкова изменилась, их расстроило.