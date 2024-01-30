Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:48, 30 января 2024Интернет и СМИ

Внешность героя популярного мема 2000-х удивила пользователей сети

Кадр: Hypeology / YouTube

В соцсети X (бывшая Twitter) стал популярным пост о Никите Литвинкове — герое популярного мема 2000-х годов про «борщ с капустой, но не красный». Некоторые пользователи признались, что внешний вид мужчины их удивил, а другие высмеяли его.

Автор публикации показал кадр из вирусного видео с Литвинковым, а также скриншот из недавнего треш-стрима, в котором тот поучаствовал. На втором кадре мужчина сидит на стуле в нижнем белье с всклокоченными волосами. В подписи к фото пользователь указал, что герой мема выглядит старше своих лет. «В 2008 году я был старше Никиты Литвинкова на шесть лет, а в 2024 году я младше его примерно на десять [лет]», — отметил он.

Ряд комментаторов поиронизировал над внешностью Литвинкова, назвав его скуфом. «Ну блин, какого хрена из такого артистичного парня, как Никита Литвинков, получилось это?», «Пипец, ему же и тридцарика нет», — посетовали другие пользователи X. Некоторые в шутку заявили, что сами теперь выглядят как герой мема.

Материалы по теме:
Россияне атакуют соцсети Джейсона Стейтема. Как русские стали главными фанатами актера в мире?
Россияне атакуют соцсети Джейсона Стейтема.Как русские стали главными фанатами актера в мире?
23 января 2024
Один из первых блогеров России 17 лет пытался прославиться. Он дрался со стенами и хотел побить Тесака. Что с ним теперь?
Один из первых блогеров России 17 лет пытался прославиться.Он дрался со стенами и хотел побить Тесака. Что с ним теперь?
3 сентября 2023

Кадры с сильно изменившимся Литвинковым перед этим опубликовал Telegram-канал «Двач». В публикации заявлялось, что мужчина стал злоупотреблять алкоголем и участвовать в трансляциях треш-стримеров.

Ранее сообщалось, что герой мема о добром военкоме, генерал-майор Николай Захаров стал вице-премьером в Забайкалье. Он приступил к обязанностям 15 января.

Ролик с Никитой Литвинковым, ставший мемом, был опубликован на YouTube в 2008 году. На кадрах молодой человек рассказал о питании в школьной столовой. «Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Так… Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще, он меня бесит», — заявил юный Литвинков. Видео широко разошлось по соцсетям.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились слухи об ударе румынского F-16 по российским войскам в зоне СВО. В Румынии объяснили, почему это ложь

      Россиянина осудят за расправу над сыном

      В США заявили о неизбежности отставки Залужного

      В России произошел масштабный сбой в работе сайтов

      Разработана имитирующая вирус вакцина

      Итальянский журналист раскрыл отношение Запада к России

      На границе России и Украины перехватили три беспилотника ВСУ

      В России заявили об отсутствии причин для снижения ставки

      37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

      Слоны спасли упавшего в водоем детеныша и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше