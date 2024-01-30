Внешность героя популярного мема 2000-х удивила пользователей сети

В соцсети X (бывшая Twitter) стал популярным пост о Никите Литвинкове — герое популярного мема 2000-х годов про «борщ с капустой, но не красный». Некоторые пользователи признались, что внешний вид мужчины их удивил, а другие высмеяли его.

Автор публикации показал кадр из вирусного видео с Литвинковым, а также скриншот из недавнего треш-стрима, в котором тот поучаствовал. На втором кадре мужчина сидит на стуле в нижнем белье с всклокоченными волосами. В подписи к фото пользователь указал, что герой мема выглядит старше своих лет. «В 2008 году я был старше Никиты Литвинкова на шесть лет, а в 2024 году я младше его примерно на десять [лет]», — отметил он.

Ряд комментаторов поиронизировал над внешностью Литвинкова, назвав его скуфом. «Ну блин, какого хрена из такого артистичного парня, как Никита Литвинков, получилось это?», «Пипец, ему же и тридцарика нет», — посетовали другие пользователи X. Некоторые в шутку заявили, что сами теперь выглядят как герой мема.

Кадры с сильно изменившимся Литвинковым перед этим опубликовал Telegram-канал «Двач». В публикации заявлялось, что мужчина стал злоупотреблять алкоголем и участвовать в трансляциях треш-стримеров.

Ранее сообщалось, что герой мема о добром военкоме, генерал-майор Николай Захаров стал вице-премьером в Забайкалье. Он приступил к обязанностям 15 января.

Ролик с Никитой Литвинковым, ставший мемом, был опубликован на YouTube в 2008 году. На кадрах молодой человек рассказал о питании в школьной столовой. «Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Так… Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще, он меня бесит», — заявил юный Литвинков. Видео широко разошлось по соцсетям.