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16:42, 13 января 2024Интернет и СМИ

«Доброго военкома» из мемов назначат вице-премьером российского региона

Герой мема о добром военкоме Захаров станет зампредом правительства Забайкалья

Фото: Mil.ru / Wikimedia Commons

Герой мема о добром военкоме, полковник Николай Захаров станет вице-премьером в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова назначают зампредом правительства Забайкалья по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). Уточняется, что эту должность он будет занимать с 15 января. «На оперативном совещании [в понедельник] его представят коллегам», — сказали агентству в пресс-службе губернатора региона.

Николай Захаров — бывший военком Челябинской области и первый заместитель командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2010-е годы в интернете стала популярной его фотография, на которой он, улыбаясь, смотрит в камеру. В сети ее использовали в мемах, в которых военком приглашал молодых людей на службу в армии или уловками пытался добиться того, чтобы те попали в ряды призывников. Тренд получил название «хитрый военком» или же «добрый военком».

Ранее сообщалось, что герой другого вирусного тренда из 2010-х — Игорь Назаров, известный по мему «школьник в болоте» — повторил фото семь лет спустя. Молодой человек снялся в водоеме в образе офисного работника и рассказал о своей карьере в крупной российской компании.

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      Маргарита Щигарева
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