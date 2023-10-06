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06:57, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Герой мема «школьник в болоте» повторил фото семь лет спустя

Герой мема «школьник в болоте» Игорь Назаров повторил фото 7 лет спустя

Фото: Игорь Назаров / VK

Герой мема «школьник в болоте» Игорь Назаров повторил вирусный мем семь лет спустя, снявшись в водоеме в образе офисного работника. Он разместил фотографии на личной странице в соцсети «ВКонтакте» и рассказал о своей карьере в крупной российской компании.

Как и на фото семилетней давности, Назаров стоит по пояс в воде в темном пиджаке и рубашке. Рядом с ним стоит офисный стол, на котором разложены канцелярские принадлежности и очки. В посте он выложил еще несколько фото, предположительно, со своим коллегой, в не менее странных для работы локациях.

«Прошло уже много времени, за эти семь лет я успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота. Я открыл новые филиалы и могу решать все важные вопросы удаленно, оставаясь в своем первом и самом любимом офисе», — написал Назаров.

Ранее женщины обнаружили, что мужчины все время думают о Римской империи. Неожиданный факт стал новым мемом: пользователи иронизируют над необычным, по их мнению, интересом; пытаются объяснить его причины, а также предлагают собственные «аналоги Римской империи», занимающие их воображение каждый день.

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    Александра Синицына
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