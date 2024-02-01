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20:59, 1 февраля 2024Путешествия

Названа стоимость отдыха на африканском острове с all inclusive для россиян

Вице-президент РСТ Горин: стоимость отдыха на Занзибаре зависит от авиасообщения

Фото: Colinmthompson / Shutterstock / Fotodom

Стоимость отдыха на Занзибаре зависит от авиасообщения, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Примерную цену за отдых в отелях на африканском острове, работающих по системе all inclusive только для российских туристов, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Если сравнивать Занзибар с другими направлениями, а сравнить его можно и со странами Юго-Восточной Азии — Таиландом, Шри-Ланкой, а также с Кубой, — то предпочтения туристов по этим направлениям находятся в диапазоне 250-450 тысяч рублей на двоих, включая перелет», — рассказал о стоимости Горин.

По словам вице-президента РСТ, ключевой вопрос в цене — это стоимость авиационной перевозки. Однако сейчас ее предугадать невозможно, потому что прямого сообщения с Занзибаром нет, добавил он.

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«Интерес у туристов есть, гостиницы в хорошем ассортименте предлагаются, но надо решить вопрос с доступностью авиационной перевозки. Конечно, транзитные перевозки востребованы, они есть, и туристы путешествуют. Но говорить о том потоке, который был до пандемии, не приходится», — заключил Горин.

Ранее в пресс-службе администрации главы Занзибара сообщили, что планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов. Глава пресс-службы Мохаммед Мансур выразил надежду, что на острове откроется как минимум десять таких гостиниц.

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      Алена Шевченко
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