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09:22, 1 февраля 2024Мир

Столтенберг усомнился в выходе США из НАТО при победе Трампа на выборах

Столтенберг: даже если Трамп победит на выборах, США не выйдут из НАТО

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Даже если бывший американский президент Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах, маловероятно, что Вашингтон действительно выйдет из состава НАТО. Об этом в ходе официального визита в Америку заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Politico.

«Я уверен, что Соединенные Штаты останутся верным союзником... [ведь европейские члены] НАТО создают для США рынок продаж оборонной продукции... От Аризоны до Вирджинии, от Флориды до штата Вашингтон, рабочие места в Америке зависят от американских продаж на оборонные рынки Европы и Канады», — заявил он, напомнив, что европейские страны уже заказали у США оружие на 120 миллиардов долларов.

21 января бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что возможная победа политика на выборах станет серьезной проблемой для Европы, так как политик ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить.

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      Виктория Кондратьева
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