Столтенберг усомнился в выходе США из НАТО при победе Трампа на выборах

Столтенберг: даже если Трамп победит на выборах, США не выйдут из НАТО

Даже если бывший американский президент Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах, маловероятно, что Вашингтон действительно выйдет из состава НАТО. Об этом в ходе официального визита в Америку заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Politico.

«Я уверен, что Соединенные Штаты останутся верным союзником... [ведь европейские члены] НАТО создают для США рынок продаж оборонной продукции... От Аризоны до Вирджинии, от Флориды до штата Вашингтон, рабочие места в Америке зависят от американских продаж на оборонные рынки Европы и Канады», — заявил он, напомнив, что европейские страны уже заказали у США оружие на 120 миллиардов долларов.

21 января бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что возможная победа политика на выборах станет серьезной проблемой для Европы, так как политик ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить.