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19:22, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

На популярного блогера во время прямого эфира напал разъяренный олень

Испанский блогер Фрэнк Куэсто пережил нападение оленя в прямом эфире

Популярный испанский блогер Фрэнк Куэсто пережил нападение оленя во время прямой трансляции на стриминговом сервисе Twitch. Видео, на котором запечатлена атака разъяренного животного, он опубликовал на YouTube.

В ролике можно увидеть, как Куэсто медленно подходит к семейству оленей — самцу и трем самкам. Внезапно самки убегают, а самец бросается на блогера и валит его на землю. Олень наносит стримеру несколько ударов рогами. В конце концов мужчине удается отбиться от зверя.

Куэсто рассказал, что в результате нападения, произошедшего в прямом эфире, он получил множественные синяки и ссадины. Блогер добавил, что сейчас с ним все в порядке, но он до сих пор в пребывает шоке из-за случившегося.

Фрэнк Куэсто — популярный блогер, который ведет на YouTube канал, посвященный диким животным. На его аккаунт на видеохостинге подписаны 3,5 миллиона пользователей. Также он проводит прямые трансляции на Twitch.

Ранее жительница США вспомнила, как пережила нападение медведицы во время участия в марафоне. По словам пострадавшей, животное набросилось на нее и укусило за шею и руки.

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      Олег Давыдов
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