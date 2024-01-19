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17:46, 22 января 2024Из жизни

Медведица набросилась на бегунью и укусила ее в шею

В США медведица напала на бегунью во время марафона и укусила ее за шею

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

Жительница США рассказала, как пережила нападение медведицы во время участия в марафоне. Ее историю публикует The Guardian.

Карен Уильямс занималась бегом с 20 лет. В 2016 году, когда ей было 54 года, она участвовала в марафоне по пересеченной местности в районе вулкана Валлес-кальдера в штате Нью-Мексико. Женщина рассказала, что только преодолела ручей, когда заметила боковым зрением, что к ней что-то приближается. Сначала Уильямс решила, что это собака, но скоро поняла, что на нее бежит медведица, а за ней двое медвежат.

Бегунья остановилась и закричала на хищницу, стараясь напугать, но та сразу же набросилась на нее. «Внезапно я оказалась на спине, и меня рвали медвежьи когти. Она укусила мена за обе руки, а когда я закричала от боли, ударила лапой по лицу слева», — описала происходившее Уильямс. Сопротивляться было невозможно и женщина попыталась перевернуться на живот. В этот момент медведица вцепилась ей в шею и начал трясти.

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Американка уверена, что ее спас рюкзак, так как из-за него животное не могло схватить ее в полную силу. Уильямс лежала, стараясь не шевелиться, и в конце концов медведица потеряла к ней интерес и удалилась.

Через полчаса на дорожке появились другие бегуны, которые вызвали помощь. У американки были целы кости, но сильно разорван бицепс. Кроме того, удар медведицы сломал ей глазницу и разорвал веко. Уильямс также лишилась полосы кожи на лбу, включая большую часть правой брови.

«Департамент охоты и рыболовства Нью-Мексико прочесывал потом место происшествия. Они позвонили и сказали, что нашли мою бровь. Спросили, не хочу ли я, чтобы врачи попробовали пришить ее обратно. Я подумала о том, где она валялась, и предпочла отказаться», — иронично отметила Уильямс.

После происшествия медведицу нашли и подвергли эвтаназии, так как ее необходимо было проверить на бешенство. Уильямс пыталась добиться, чтобы животному сохранили жизнь, но по законам штата агрессивных зверей положено усыплять. Двух медвежат вырастили в приюте и потом выпустили на волю.

Ранее жительница США отправилась на пробежку в горы Сьерра-Мадре в Калифорнии и неожиданно встретилась с медведицей и двумя медвежатами. Появление зверей рядом с женщиной попало на видео.

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      Никита Савин
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