Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:50, 1 февраля 2024Ценности

Телезвезда лишилась колец Cartier за 808 тысяч рублей из-за отека

Фото: @vaness5ierra

Австралийская телезвезда и блогерша Ванесса Сьерра лишилась дорогостоящих украшений французского бренда Cartier из-за отека. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах участница шоу «Остров любви» продемонстрировала увеличившийся в размерах указательный палец, который приобрел фиолетовый оттенок. На нем было надето два кольца упомянутой марки: инкрустированное бриллиантами изделие из желтого золота и аналогичный продукт из белого золота общей стоимостью 13 750 австралийских долларов (около 808 тысяч рублей), согласно информации на сайте компании.

Девушка рассказала, что решила обратиться за помощью к ювелиру, чтобы снять украшения. «Палец увеличился в три раза, такое ощущение, что он вот-вот лопнет», — отметила она.

Однако удалить кольца с руки не получалось, поэтому их пришлось распилить. «Надо было вместо этого отрезать палец, если честно», — пошутила в подписи знаменитость.

В августе 2023 года блогерша Брианна из США раскрыла опасные последствия сна с кольцами на руках. Так, она вернулась домой после вечеринки и забыла снять украшение, прежде чем лечь в кровать. Утром девушка обнаружила, что ее средний палец, на котором было кольцо, отек и увеличился в размерах.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК раскрыл результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. Самолет был сбит американской ракетой

      Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

      Библиотекаря осудили за сокрытие сведений о подготовке теракта в Петербурге

      В Госдуме отчитали депутата за один элемент одежды

      Стало известно о возможном отречении короля Карла III от престола

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      В России сократился объем выдач одного вида ипотеки

      Тимошенко назвала катастрофой новый законопроект о мобилизации

      Военный рассказал о способе защиты от новых реактивных снарядов у ВСУ

      Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше