Телезвезда лишилась колец Cartier за 808 тысяч рублей из-за отека

Австралийская телезвезда и блогерша Ванесса Сьерра лишилась дорогостоящих украшений французского бренда Cartier из-за отека. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах участница шоу «Остров любви» продемонстрировала увеличившийся в размерах указательный палец, который приобрел фиолетовый оттенок. На нем было надето два кольца упомянутой марки: инкрустированное бриллиантами изделие из желтого золота и аналогичный продукт из белого золота общей стоимостью 13 750 австралийских долларов (около 808 тысяч рублей), согласно информации на сайте компании.

Девушка рассказала, что решила обратиться за помощью к ювелиру, чтобы снять украшения. «Палец увеличился в три раза, такое ощущение, что он вот-вот лопнет», — отметила она.

Однако удалить кольца с руки не получалось, поэтому их пришлось распилить. «Надо было вместо этого отрезать палец, если честно», — пошутила в подписи знаменитость.

В августе 2023 года блогерша Брианна из США раскрыла опасные последствия сна с кольцами на руках. Так, она вернулась домой после вечеринки и забыла снять украшение, прежде чем лечь в кровать. Утром девушка обнаружила, что ее средний палец, на котором было кольцо, отек и увеличился в размерах.