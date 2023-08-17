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09:17, 17 августа 2023Ценности

Блогерша раскрыла опасные последствия сна с кольцами на руках

Фото: Thedugme / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Брианна (фамилия неизвестна) из Нью-Йорка, США, с никнеймом @briannap31 раскрыла опасные последствия сна с кольцами на руках. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, она вернулась домой после вечеринки и забыла снять украшение, прежде чем лечь в кровать. В свою очередь, утром она обнаружила, что ее средний палец, на котором было кольцо, отек и увеличился в размерах.

Юзерша отметила, что испробовала несколько способов избавиться от предмета. Так, в том числе она держала руку в ледяной воде и обматывала палец нитью, однако не добилась успеха. «Это не слезливая история, это настоящий хоррор. (...) Худший день в моей жизни», — заявила американка.

В результате ей пришлось обратиться за помощью в больницу, где медики смогли удалить кольцо и облегчить состояние пациентки.

В июле травматолог-ортопед Сергей Малыхин раскрыл россиянам опасность неправильно подобранной обуви. По словам эксперта, если обувь не соответствует размеру и форме стопы, ее использование может привести к потертостям, мозолям и травмам.

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    Алина Гостева
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