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02:04, 1 февраля 2024Забота о себе

Терапевт перечислил неочевидные причины головной боли

Терапевт Русаков: голова может болеть из-за застарелых шрамов и злости

Фото: Fabian Albert / Unsplash

У головной боли могут быть неочевидные причины, предупредил терапевт Алексей Русаков. Их он перечислил в беседе с News.ru.

По словам Русакова, боль может возникать из-за старых травм черепа. «Если со шрамом не работали — это одна из причин, почему при определенной позе длительной болит голова», — сказал врач.

Головная боль, продолжил он, может возникнуть и из-за травм, которые не позволяют диафрагме дышать в полном объеме. Терапевт объяснил, что в этом случае кровь и лимфа со временем сгущаются и плохо оттекают от головы, внутричерепное и внутриглазное давление повышается, и голова начинает болеть.

Кроме того, эта проблема может возникать и из-за эмоционального состояния. Как уточнил Русаков, головная боль может появляться, когда человек злится или когда он устал.

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      Александра Лисица
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