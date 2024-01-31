Россиянам назвали меры профилактики бронхита на фоне роста заболеваемости

Терапевт Бурнацкая рекомендовала вовремя лечить ОРВИ для профилактики бронхита

Во время эпидемий необходимо вовремя лечить ОРВИ и избегать посещения общественных мест, чтобы не получить осложнений в виде бронхита и воспаления легких, предупредила терапевт, профпатолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Основные меры профилактики респираторных инфекций врач назвала «Ленте.ру».

На фоне роста заболеваемости сезонными простудами терапевт отметила, что в большинстве случаев причиной бронхита являются ОРВИ и грипп. Бактерии (стрептококки, пневмококки и стафилококки) становятся причиной заболевания реже. Бронхит же при тяжелом течении может вызвать осложнение — пневмонию, добавила врач.

Возбудители ОРВИ и гриппа передаются воздушно-капельным путем и при кашле или чихании распространяются на расстояние до трех метров

В зоне риска развития бронхита, кроме тех, у кого это заболевание возникло на фоне ОРВИ, находятся аллергики, курильщики и работники вредных производств, продолжила собеседница «Ленты.ру». У них бронхит носит неинфекционный характер.

Пневмония может развиваться как самостоятельное заболевание, а может быть осложнением бронхита. При этом на начальном этапе их можно перепутать из-за схожих симптомов: кашля, одышки, затрудненного дыхания. Точно диагностировать пневмонию помогают рентген и КТ Светлана Бурнацкая терапевт, профпатолог

Бурнацкая обратила внимание, что бронхит лечится за неделю-две. Столько же длится курс лечения пневмонии при своевременном обращении к врачу. Однако, предупредила терапевт, воспаление легких может протекать тяжело, тогда пациенту необходимо находиться в стационаре.

«В период роста заболеваемости следует избегать лишнего общения, посещения людных мест. Если же приходится бывать в местах скопления народа, следует носить маску и обрабатывать антисептиком руки. Дома и на работе необходимо регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения», — посоветовала Бурнацкая.

Также находящимся в зоне риска развития невирусного бронхита людям врач рекомендовала отказаться от курения, некурящим стараться избегать пассивного курения, защищать органы дыхания на вредном производстве, свести к минимуму контакты с пылью и химикатами.

Ранее Светлана Бурнацкая предупредила об опасности самолечения пневмонии. В частности, она предостерегла от приема антибиотиков без назначения врача.