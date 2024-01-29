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12:33, 29 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии

Терапевт Бурнацкая: при воспалении легких нужно обязательно обращаться к врачу

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

При пневмонии нельзя заниматься самолечением, предупредила терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. В комментарии для «Ленты.ру» врач объяснила россиянам, почему при воспалении легких нужно обязательно обращаться к медикам.

Опасность пневмонии заключается в том, что ее не всегда можно отличить от ОРВИ или бронхита, объяснила Бурнацкая. У воспаления легких есть характерные симптомы, однако иногда болезнь может протекать без них, что затрудняет ее выявление и своевременное лечение. Врач добавила, что поставить правильный диагноз можно с помощью рентгена, КТ и лабораторных исследований.

Чаще всего у взрослых пациентов при развитии пневмонии появляется длительная и зачастую несбиваемая температура выше 38 градусов, а также слабость, одышка, свистящее дыхание, озноб, потеря аппетита, рвота

Светлана Бурнацкаятерапевт, профпатолог
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По данным 2021 года, в 2019 году в России пневмонией болели 410 человек на 100 тысяч населения

По словам терапевта, при своевременном лечении воспаление легких проходит за одну-две недели, однако при осложнениях болезнь может затянуться на месяц и дольше. В этом случае также понадобится госпитализировать пациента.

Чаще всего осложнения развиваются у пациентов из группы риска, при позднем обращении к врачу, самолечении. Тяжелая пневмония может повлечь сепсис, скопление жидкости в легких, абсцесс легкого, дыхательную недостаточность

Светлана Бурнацкаятерапевт, профпатолог

Во избежание осложнений при воспалении легких нельзя заниматься самолечением и самостоятельно начинать прием антибиотиков, предупредила доктор Бурнацкая. «Делать это категорически нельзя, так как только врач после осмотра может назначить лечение, которое начнет борьбу с опасным заболеванием с первого дня. Настоятельно призываю при появлении симптомов пневмонии сразу же обращаться за медицинской помощью», — заключила врач.

Ранее терапевт Максим Новиков высказался о признаках скрытой пневмонии. Он предупредил, что у нее нет специфических симптомов.

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      Вера Владзиевская
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