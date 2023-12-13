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16:37, 13 декабря 2023Забота о себе

Врач высказался о симптомах скрытой пневмонии

Терапевт Новиков заявил, что у скрытой пневмонии нет специфических симптомов

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

Высокая температура и лихорадка присущи многим заболеваниям — от ОРВИ до скрытой пневмонии, рассказал терапевт, пульмонолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Максим Новиков. В комментарии для «Ленты.ру» специалист назвал и другие симптомы пневмонии, а также призвал сразу обращаться к врачу при их наличии, так как самостоятельно распознать ее невозможно.

По словам пульмонолога, в настоящее время многие россияне жалуются на кашель, лихорадку, повышение температуры до 40°C, боль в горле, заложенность носа. Эти специфические симптомы, отметил Новиков, характерны как для простуды и множества других заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, так и для скрытой пневмонии.

Однако самостоятельно понять, какая именно болезнь развилась и поставить себе диагноз, нельзя, заверил Новиков. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо обращаться к врачу, заявил доктор.

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Мы справляемся с болезнью вне зависимости от того, была она вызвана вирусом или бактерией. Призываю людей не поддаваться панике

Максим Новиковтерапевт, пульмонолог

Специалист также призвал доверять врачам и не настаивать на выполнении компьютерной томографии (КТ) легких при первых же симптомах заболевания. КТ необходимо делать в том случае, если за первые пять дней болезни не наступило облегчение и нужно исключить осложнение на легких, подытожил доктор Новиков.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения о массовых случаях заболевания скрытой пневмонией среди столичных школьников, которое утром 12 декабря опубликовал Mash. В ведомстве заверили, что в этом сезоне заболеваемость скрытой пневмонией не превышает показателей предыдущего.

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      Вера Владзиевская
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