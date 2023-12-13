В Депздраве Москвы отреагировали на сообщения о скрытой пневмонии у школьников

Столичный Депздрав опроверг сообщения о скрытой пневмонии у школьников

Сообщения о массовых случаях заболевания скрытой пневмонией среди московских школьников не соответствуют действительности. Так на сообщения СМИ отреагировали в московском департаменте здравоохранения, заявление приводится в Telegram-канале «Московская медицина».

Как сообщили чиновники, в этом сезоне заболеваемость скрытой пневмонией не превышает показателей предыдущего.

«Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период», — опровергли сообщения о массовой пневмонии в Депздраве.

Сообщения о массовых случаях заболевания гриппом и скрытой пневмонией, выявленных среди школьников в Москве и Подмосковье, распространил Telegram-канал Mash.

Также ранее сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.