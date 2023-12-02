В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?

Эндокринолог Новосад предупредила, что диабет может развиться в любом возрасте

Диабет распространяется со скоростью эпидемии, несмотря на то что это неинфекционное заболевание, уверяют врачи. Он может развиться в любом возрасте, но все чаще его диагностируют у подростков и даже детей. О том, как снизить риск развития диабета, «Ленте.ру» рассказали эндокринологи и диетологи.

Кто находится в зоне риска развития диабета?

По словам эндокринолога филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Софьи Новосад, заболевание может развиться в любом возрасте — даже у детей, потребляющих огромное количество простых углеводов. Однако выше всего риск у людей старше 45 лет, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни, имеют лишний вес, гормональные нарушения или гипертонию.

Рискуют познакомиться с диабетом пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени, синдромом поликистозных яичников, подагрой. Также развитие заболевания возможно у лиц, перенесших острый панкреатит Софья Новосад эндокринолог

Как распознать диабет?

Коварство диабета в том, что на первых порах он протекает бессимптомно, рассказывала эндокринолог Ирина Пожалостина. Симптомы, такие как жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, а также зуд кожи и половых органов, появляются только тогда, когда уровень глюкозы в крови повышается до высоких показателей.

В числе других симптомов — так называемая диабетическая нейропатия, когда нервные волокна поражаются глюкозой, предупредила терапевт Татьяна Романенко. Из-за нее у человека могут неметь руки и ноги, появляться ощущение мурашек или жжение. Стоматолог Татьяна Сумцова добавила, что при диабете из-за сухости во рту может повреждаться и кровоточить слизистая.

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Заподозрить диабет можно и в том случае, если у человека начинают очень медленно заживать раны, отмечала эндокринолог Юлия Ивченко. Иногда при этом заболевании появляются необъяснимые слабость и утомляемость, резкое снижение зрения, грибковые поражения кожи. Мужчины-диабетики могут столкнуться с эректильной дисфункцией, а женщины — с беспричинной потерей веса, добавила врач.

Терапевт Ольга Чиркова предупредила: если долго игнорировать симптомы диабета, может наступить кома.

Может ли сладкое привести к диабету?

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина развеяла популярный миф о связи сладостей и сахарного диабета. Она отметила, что сладкие продукты сами по себе на вероятность возникновения заболевания никак не влияют. Даже если рацион человека состоит преимущественно из сладостей, диабет ему не грозит при отсутствии у него лишнего веса или ожирения.

Если человек укладывается в суточную норму калорий: для мужчин в среднем — 2500, для женщин — 2000, то употребление сладостей не увеличивает риск развития диабета Дарья Пронина эндокринолог

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Однако важно понимать, что питание только сладостями может привести к другим проблемам со здоровьем, подвела итог врач.

Как защититься от диабета?

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Ленте.ру», что стремительный рост заболеваемости диабетом связан в первую очередь с тем, что у большего числа людей есть ожирение. Поэтому главное в профилактике диабета — правильное питание, отметил диетолог. Чтобы минимизировать риски, Кабанов призвал значительно сократить количество потребляемых сладких напитков или вовсе убрать их из рациона.

В 100 миллилитров напитка могут добавлять до 20 граммов сахара

Также при составлении меню необходимо выбирать правильные углеводы: цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. А вот быстрые углеводы (мука, белый рис и белый хлеб) необходимо из рациона убрать.

Следует употреблять меньше красного мяса и переработанных мясных продуктов. Белки важны в рационе, но старайтесь балансировать получение белков между животными и растительными продуктами. Важно добавлять в рацион орехи, бобовые, растительное мясо Алексей Кабанов диетолог

По словам Кабанова, важно также следить за балансом насыщенных и ненасыщенных жиров в рационе. Первые человек получает из мяса и молочных продуктов, вторые — из рыбы, орехов, растительных масел, авокадо.

В профилактике диабета помогают чай и кофе, продолжил диетолог. Бодрящие напитки содержат полифенолы, снижающие уровень сахара в крови и повышающие восприимчивость к инсулину. «Также эффективны куркумин и берберин (он содержится в орегонском винограде и европейском барбарисе). Они снижают уровень холестерина в организме. Однако эти экзотические для нас продукты не являются панацеей в борьбе с диабетом. Они просто обладают полезными в этом деле свойствами», — уточнил Кабанов.

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Эндокринолог Новосад добавила, что важно соблюдать и правильный питьевой режим: это помогает в профилактике диабета, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. «В среднем человек должен выпивать 30 миллилитров воды на килограмм массы тела, — объяснила врач. — Ограничения касаются людей с заболеваниями почек, застойной сердечной недостаточностью. В таких случаях следует проконсультироваться с врачом».

Одну из решающих ролей в профилактике заболевания играют и физические нагрузки, заверила Новосад. По ее словам, спорт в умеренном режиме помогает поддерживать вес и мышечную массу, повышать выносливость и адаптивность организма, снижать инсулинорезистентность. Все это способствует снижению риска развития диабета в любом возрасте.

Медикаментозная терапия снижает риск развития диабета на 30 процентов, а изменение образа жизни — на 70 процентов

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в комментарии для «Ленты.ру» добавила, что для профилактики диабета необходимо избегать дефицита витаминов. По ее словам, их нехватка тоже способствует развитию инсулинорезистентности.