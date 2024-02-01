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14:06, 1 февраля 2024Мир

Трамп проиграл дело о связях с Кремлем против экс-шпиона МИ-6

Bloomberg: иск Трампа к обвинившему его в связях с Кремлем шпиону МИ-6 отклонили

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп проиграл дело против экс-шпиона МИ-6 Кристофера Стила и его фирмы бизнес-аналитики Orbis, который расследовал предполагаемые связи политика с Кремлем. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп подал в суд на Стила из-за того, что понес «значительный ущерб и страдания» после публикации «кремлевского досье», якобы содержащего информацию о сотрудничестве бывшего американского лидера с российским руководством. Он также намеревался получить от суда подтверждение, что данные в отчетах были ложными.

Судья Карен Стейн отклонила иск и отказалась проверять достоверность информации из досье. По ее словам, у Трампа нет никаких шансов получить компенсацию за любые страдания, которые он мог понести. «На самом деле истец добивается результатов суда, чтобы оправдать свою репутацию», — заключила она.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить более 80 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете. Политик отрицает все обвинения.

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      Дарья Балацкая
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