Три россиянина под видом полицейских заставили иностранца заплатить им штраф

В Подольске трое аферистов с рациями заставили студента РУДН заплатить им штраф

Сотрудники полиции задержали троих аферистов, обманувших иностранного студента на 13 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанные — жители Подмосковья 1996, 1999 и 2003 годов рождения уже дали признательные показания.

По данным МВД, они на переходе железнодорожной станции Подольск подошли к студенту РУДН. Несмотря на отсутствие полицейской формы, подозреваемые с рациями представились иностранцу сотрудниками правоохранительных органов и потребовали предъявить им документы, а затем оплатить штраф за вымышленное правонарушение.

«Ленте.ру» предоставили видео с камеры наблюдения.

На кадрах видны подозреваемые, которые окружили студента и вымогают у него деньги.

Иностранец отказал им, после чего аферисты, делая вид, что связываются с дежурной частью по рации, стали ему угрожать арестом. Под их давлением иностранец перевел им тысячу рублей, но тут его телефон выхватил один из подозреваемых и перечислил на свой счет еще 12 тысяч рублей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, с санкции они заключены под стражу.

31 января сообщалось, что школьная вожатая из Чебоксар перевела 80 тысяч рублей мошенникам, предлагавшим от имени голливудского актера Леонардо Ди Каприо пообщаться по видеосвязи. Потерпевшая взяла кредит, а потом поняла, что ее обманули.