У латвийских спортсменов закончились деньги

Глава Латвийского олимпийского комитета пожаловался на отсутствие финансирования

Президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Янис Букс сообщил, что спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, ввиду отсутствия финансирования от государства. Его слова приводит издание lsm.lv.

«Поскольку спортивные федерации не получают запланированного государственного финансирования, отрасль попала в беспрецедентную кризисную ситуацию и не в состоянии обеспечить участие спортсменов в важных соревнованиях в начале олимпийского года», — сообщил глава ЛОК.

По его словам, деньги у спортсменов закончились из-за вопиющей некомпетентности министерства образования и науки. В ведомстве отказываются давать объяснения. «Спортивная отрасль сейчас находится в глубоком кризисе, а не на грани кризиса», — пожаловался чиновник.

Ранее Сейм Латвии запретил латвийским командам соревноваться со сборными России и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием не допускать россиян на Олимпийские игры-2024.