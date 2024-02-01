Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 1 февраля 2024Бывший СССР

У латвийских спортсменов закончились деньги

Глава Латвийского олимпийского комитета пожаловался на отсутствие финансирования

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Янис Букс сообщил, что спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, ввиду отсутствия финансирования от государства. Его слова приводит издание lsm.lv.

«Поскольку спортивные федерации не получают запланированного государственного финансирования, отрасль попала в беспрецедентную кризисную ситуацию и не в состоянии обеспечить участие спортсменов в важных соревнованиях в начале олимпийского года», — сообщил глава ЛОК.

По его словам, деньги у спортсменов закончились из-за вопиющей некомпетентности министерства образования и науки. В ведомстве отказываются давать объяснения. «Спортивная отрасль сейчас находится в глубоком кризисе, а не на грани кризиса», — пожаловался чиновник.

Ранее Сейм Латвии запретил латвийским командам соревноваться со сборными России и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием не допускать россиян на Олимпийские игры-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше