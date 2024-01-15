Латвия объявила о готовности бойкотировать Игры-2024 в случае участия россиян

Латвийские спортсмены бойкотируют Игры-2024 в случае допуска на турнир россиян

Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024. Заявление приводится на сайте сейма Латвии.

«Ситуация сложная, но мы должны четко и дальше выражать свою позицию против решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на парижской Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые латвийские спортсмены уже объявили о готовности бойкотировать Игры в Париже в случае участия в турнире нейтральных атлетов из России и Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на Игры 2024 года. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.