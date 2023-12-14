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13:19, 14 декабря 2023Спорт

Путин оценил допуск россиян на Олимпийские игры-2024

Путин призвал принять решение по участию в ОИ-2024 после анализа условий МОК

Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я всегда говорил, что спортсменам надо давать возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что это наши спортсмены, под нашим флагом или нет», — заявил он.

Однако глава государства призвал внимательно проанализировать выдвинутые МОК условия. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорта и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — подчеркнул Путин.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). По последним данным, на турнир квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, в том числе относящиеся к структурам ЦСКА и «Динамо». Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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