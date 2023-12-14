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10:19, 14 декабря 2023Спорт

МОК перепутал количество отобравшихся на Олимпийские игры-2024 россиян

Шесть россиян оказались допущены до Олимпиады-2024 после обновления данных МОК

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) перепутал количество отобравшихся на Олимпийские игры-2024 россиян. Обновленные данные появились на сайте организации.

Ранее сообщалось, что на Игры-2024 квалифицировались восемь российских и трое белорусских спортсменов. Однако в обновленном заявлении указано, что в настоящее время оказались допущены только шесть россиян и пять белорусов.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).

При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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