Названо число допущенных до Олимпиады в Париже российских спортсменов

Восемь российских спортсменов допустили до Олимпийских игр-2024 в Париже

Названо число допущенных до Олимпийских игр-2024 в Париже российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На данный момент на Игры-2024 квалифицировались восемь российских спортсменов. Кроме того, до соревнований допустили троих белорусов. Их имена не уточняются. При этом в командных видах спорта представители России и Белоруссии не выступят.

Ранее 8 декабря стало известно о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что они смогут поучаствовать в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также спортсмены, имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.