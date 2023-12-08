Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Эр-Рияд
Саудовская Аравия - Про-Лига|16-й тур
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|15-й тур
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|16-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
18:15, 8 декабря 2023Спорт

Названо число допущенных до Олимпиады в Париже российских спортсменов

Восемь российских спортсменов допустили до Олимпийских игр-2024 в Париже

Фото: Chay_Tee / Shutterstock / Fotodom

Названо число допущенных до Олимпийских игр-2024 в Париже российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На данный момент на Игры-2024 квалифицировались восемь российских спортсменов. Кроме того, до соревнований допустили троих белорусов. Их имена не уточняются. При этом в командных видах спорта представители России и Белоруссии не выступят.

Ранее 8 декабря стало известно о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что они смогут поучаствовать в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также спортсмены, имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      МОК допустил россиян до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

      Раскрыты способы получить миллионы рублей от государства

      Россиянам назвали самые модные цвета в зимней одежде

      Атлантический океан нагрелся и стал кислее

      Москвича задержали за мошенничество при покупке какаду

      ЛНР предъявит иск Украине за нанесенный ущерб

      Захарова прокомментировала ситуацию на границе Венесуэлы и Гайаны

      Словакия поможет Украине с разминированием территории

      Тропикам в одной стране предрекли превращение в саванну

      Названо число допущенных до Олимпиады в Париже российских спортсменов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости