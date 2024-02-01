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19:49, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал об угрозах из-за видео

Блогер Энтони Юлай рассказал, что получает угрозы из-за видео

Кадр: «Пушка» / YouTube

Популярный российский блогер Энтони Юлай (настоящее имя — Антон Ульянов) пожаловался, что получает угрозы в свой адрес из-за видео. Подробностями он поделился в интервью для YouTube-канала «Пушка».

«Хейтеров у меня предостаточно, потому что я высказываю свое мнение достаточно резко. И поклонники многих людей, с которыми я имел какие-то конфликты, могут желать мне смерти», — рассказал блогер.

По словам Юлая, однажды в сети выложили его личный адрес, из-за чего ему пришлось сменить место жительства. «Я понимаю, что возможность того, что кто-то придет плеснуть кислоту мне в лицо, конечно, маленькая, но она всегда есть», — объяснил причины переезда блогер.

Ранее Юлай, учившийся в университете в Нью-Йорке, сравнил вузы в России и США. Он сообщил, что в американских университетах учебный год длится меньше, чем в российских вузах.

Энтони Юлай — российский YouTubе-блогер, который выкладывает обзоры на литературные произведения современных писателей. На его аккаунт на видеохостинге подписаны 1,24 миллиона пользователей.

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      Олег Давыдов
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