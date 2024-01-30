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20:49, 30 января 2024Интернет и СМИ

Учившийся в США блогер из России сравнил вузы в двух странах

Кадр: teslond / YouTube

Российский YouTube-блогер Энтони Юлай (настоящее имя — Антон Ульянов), учившийся в США, сравнил вузы в двух странах. Подробности он раскрыл в подкасте «Тескаст», доступном на YouTube.

Ульянов отметил, что учился в Университете Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк. В американском вузе, как подчеркнул блогер, учебный год длится меньше, чем в российских учебных заведениях.

Также он сообщил, что сессия в вузе в США длится неделю, в то время как в России ее продолжительность составляет несколько недель. По словам блогера, за неделю он мог сдать шесть-восемь экзаменов.

Ульянов добавил, что в США студентам вместо баллов ставят проценты.

Ранее Юлай рассказал об одиночестве во время жизни в США. Он признался, что в американском вузе ему было сложно найти друзей.

Энтони Юлай снимает обзоры на литературные произведения современных писателей. На YouTube-канал блогера подписаны 1,24 миллиона человек.

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