Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: США толкают Европу в конфликт на Украине

США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине и сваливают ответственность за его продолжение. Во втягивании европейских стран в украинский конфликт Вашингтон обвинил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«У Европы одна позиция: посмотрите, ее толкают все глубже и глубже в конфликт — американцы все больше и больше сваливают на нее ответственность за продолжение конфликта, за финансирование, за поставки вооружений», — сказал российский дипломат.

При этом он отметил, что у стран Европы уже не осталось вооружения для поставок на Украину.

Ранее Гаврилов заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить обстановку на фоне конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного, а не помирить их.