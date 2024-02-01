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11:55, 1 февраля 2024Мир

Российский дипломат обвинил США во втягивании Европы в конфликт на Украине

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: США толкают Европу в конфликт на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине и сваливают ответственность за его продолжение. Во втягивании европейских стран в украинский конфликт Вашингтон обвинил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«У Европы одна позиция: посмотрите, ее толкают все глубже и глубже в конфликт — американцы все больше и больше сваливают на нее ответственность за продолжение конфликта, за финансирование, за поставки вооружений», — сказал российский дипломат.

При этом он отметил, что у стран Европы уже не осталось вооружения для поставок на Украину.

Ранее Гаврилов заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить обстановку на фоне конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного, а не помирить их.

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      Семен Александров
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